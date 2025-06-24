İsrail'in Tahran'a Sınırlı Saldırısı

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İsrail, ABD Başkanı Trump'ın ateşkesi ihlal etme uyarısından sonra, İran'ın başkenti Tahran'a sınırlı bir saldırı düzenledi. Saldırı sonrası İsrail'e dönen savaş uçakları ikinci bir saldırı hazırlığı içinde olduğu bildirildi.

İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ateşkesi ihlal etme" uyarısı sonrasında İran'ın başkenti Tahran'a "sınırlı saldırı" düzenlediği belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yönelik açıklamaları sonrasında, İran'ın başkenti Tahran yakınlarında bir radara saldırı düzenlediğini açıkladı.

Kanal 12 televizyonu, saldırı sonrası Tahran'a daha geniş çaplı saldırı hazırlığında olan savaş uçakların İsrail'e dönüş için yola çıktığını aktardı.

Yedioth Ahranot gazetesi de Tahran yakınlarında bir askeri hedefe "sınırlı saldırılar" düzenlendiğini kaydetti.

Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine ateşkesin saat 07.00'de başlayacağı bildirilmişti.

Tel Aviv yönetimi, İran'ın ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra İsrail'e füze attığını ve ateşkesi ihlal ettiğini iddia etmişti.

Tahran yönetimi ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra İsrail'e füze attığına ilişkin iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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