İsrail'in Tahran'a Saldırısında Siviller Hayatını Kaybetti

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İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılarda ölenlerin kimlik bilgileri ve sayıları henüz açıklanmadı.

İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda başkent Tahran'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ajansın haberinde, ölenler arasında yer alan sivillerin kimlik bilgileri ve sayıları paylaşılmadı.

Tahran'daki AA muhabiri de sivil yerleşimlerdeki bazı binaların nokta atışlarla vurulduğunu, bu binaların çevresinde İran güvenlik güçlerinin önlem alarak yaklaşılmasına izin vermediğini bildirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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