İsrail'in Tahran'a Saldırısında İki İranlı Komutan Hayatını Kaybetti

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İran basını, İsrail'in başkent Tahran'a gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Silahlı Kuvvetleri'nden iki üst düzey komutanın hayatını kaybettiğini bildirdi. Daha fazla ayrıntı henüz açıklanmadı.

(ANKARA) – İran basınına göre, İsrail'in başkent Tahran'a yönelik düzenlediği hava saldırısında İran Silahlı Kuvvetleri'nin iki üst düzey komutanı hayatını kaybetti.

İran merkezli Press TV bu sabah yayımlanan haberinde, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırısında Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Mehdi Rabbani ile Hava Savunma Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Gholamreza Mehrabi'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İki üst düzey komutanın hangi saldırıda öldürüldüğüne ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı ancak İsrail'in gece saatlerinde Tahran merkezini hedef alan saldırılarında öldükleri düşünülüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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