İsrail'in Tahran'a Saldırısı: Çatışmalar Kırmızı Çizgide

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da Kızılay binasının hemen yanındaki bir alana saldırdı.

İran devlet televizyonuna göre, İsrail, Tahran'ın kuzeyinde İran Kızılayına ait binanın yakınlarına saldırı düzenledi.

İran Kızılayının yayımladığı görüntülerde binanın çevresinden dumanlar yükseldiği görüldü.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.