İsrail'in Tahran'a Hava Saldırısı: Nükleer Tesisler Hedef Alındı

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İsrail ordusu, Tahran'daki nükleer santrifüj tesisine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda, İran'daki çeşitli silah üretim tesisleri de hedef alındı. Çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetti ve sivil kayıplar arttı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da bir santrifüj üretim tesisine hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'da çok sayıda silah üretim tesisinin de hedef alındığı iddia edildi.

Son birkaç saat içinde 50'den fazla uçakla Tahran ve çevresinde "istihbarata dayalı bir dizi saldırı" gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, İran'ın başkentinde uranyum zenginleştirilmesinde kullanılan santrifüj üretim tesisinin hedef alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda, İran'ın füze kapasitesine yönelik karadan karaya füzelerin montajı için ham madde ve bileşenlerin üretildiği bir tesis, hava savunma füzeleri bileşenleri üreten bir tesis ve bazı silah üretim tesislerine saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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