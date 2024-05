İsrail'in tahliye emri sonrası Refah'tan aileler hareket ediyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, İsrail'in "tahliye emrinin" ardından Refah'tan her saat başı yaklaşık 200 ailenin hareket ettiğini bildirdi.

De Domenico, günlük basın toplantısına bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasının insani yardım faaliyetlerini ve yakıta ulaşımı ciddi bir şekilde etkilediğine dikkati çeken de Domenico, yakıt olmadan insani yardım faaliyetlerinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

İsrailli yetkililerin sınır kapılarının ne zaman açılacağına ilişkin henüz bilgi paylaşmadığını kaydeden de Domenico, yetkililerle insani yardım operasyonlarını sürdürmek için sürekli irtibatta olduklarını söyledi.

De Domenico, yakıt tedariki tekrar sağlanmazsa günler içinde temel sektörlerin durma noktasına geleceğine işaret etti.

Dünden sonra Gazze'nin güneyine yönelik gıda dağıtımının durduğunu bildiren de Domenico, "İnsani yardım ortakları, durumun devam etmesi halinde bu hafta sonuna kadar gıda stoklarının biteceğini belirtiyor." bilgisini paylaştı.

De Domenico, mevcut durumun sadece Gazze'nin kuzeyi değil, güneyinde de kıtlık riskini artırdığını belirtti.

Gazze'deki çocukların 7 aydır güvenli eğitim alanlarından mahrum bırakıldığını kaydeden de Domenico, İsrail'in mevcut saldırısının ise 625 bin çocuğu eğitimsiz bırakacağını, bunun çocukların tamamen okulu bırakması, çocuk işçiliği ve evlilik gibi farklı riskleri beraberinde getirdiğini bildirdi.

"İsrail girdiği yerlerde hastaneleri boşaltıyor"

Hastanelerle ilgili durum hakkında da bilgi veren de Domenico, "Maalesef gördüklerimiz İsrail ordusunun bir modelinin devamı niteliğinde. İsrail ordusu girdiği yerlerde hastanelerin de boşaltılmasını talep ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

De Domenico, hastanelerin korunması gereken yerler olduğunu ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Refah'taki 3 hastanenin de kullanılmaz hale gelmesi durumunda büyük bir felaketle karşılaşacaklarını aktaran de Domenico, sahra hastanelerinin bu açığı kapatamayacağı konusunda uyardı.

"Güvenli bölge yok"

De Domenico, İsrail'in aksine BM'nin "güvenli bölge" olmadığını açık bir şekilde dile getirdiğini anımsatarak, en son Gazze ziyaretinde sözde güvenli bölgeye yakın bir yerde kaldığını, buranın da bombalandığını aktardı.

İsrail'in sözde güvenli bölgelere ittiği kişilere herhangi bir hizmet sağlamadığını da kaydeden de Domenico, Gazze'de gördüğü yıkımın sözlerle tarif edilmeyecek kadar kötü olduğunu ifade etti.

De Domenico, mahallelerin tanınmayacak düzeyde olduğunu, binaların sistematik bir şekilde vurulduğunu belirterek, "Yıkımın boyutu ve sivil toplumun maruz bırakıldığı acıyı sözlerle anlatmak mümkün değil." dedi.