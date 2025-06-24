İsrail'in Tahliye Duyurusunun Ardından Tahran'da Patlama Sesleri

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İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezindeki bir bölge için tahliye duyurusu yaptı. Ardından şehirde 3 patlama sesi duyuldu. Ayrıca, İsrail'in İran'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenlediği bildirildi.

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde bir bölge için tahliye duyurusu yayımlamasının ardından başkentte 3 patlama sesi duyuldu.

İsrail'in Tahran'ın merkezindeki 7. Bölge için tahliye uyarısı duyurusu yayımlamasının ardından bölgeden 3 patlama sesi duyuldu.

Öte yandan İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batısındaki Kerec, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye ile ülkenin kuzeyindeki Reşt kentlerinde ve Gilan eyaletinde saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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