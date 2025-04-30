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İsrail'in Suriye'ye İHA Saldırısı: 1 Ölü

İsrail'in Suriye'ye İHA Saldırısı: 1 Ölü
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İsrail, Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'nin Şam yakınlarındaki Sahnaya bölgesine İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda 1 Suriyeli güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

İsrail'in, Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Sahnaya bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği ve saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Sahnaya bölgesinde güvenlik güçlerine İHA ile saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Kısa bir süre önce bir İsrail'e ait insansız hava aracı Sahnaya civarındaki güvenlik güçlerinin toplandığı bir alanı bombaladı. Bu, İsrail'in bu sabah saatlerinden bu yana Sahnaya yakınlarındaki güvenlik merkezlerine düzenlediği ikinci bombalama saldırısı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in bombalaması sonucu 1 Suriyeli güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail, sabah saatlerinde de Şam yakınlarında silahlı bir grubun Dürzilere saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek söz konusu grubu bombaladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
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