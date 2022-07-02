İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

AA - Eşref Musa - Güncel
 - Güncelleme:
İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin batısındaki Tartus iline hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin batısındaki Tartus iline hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 06.30'da Akdeniz'den Lübnan'ın Trablus ilinin batısından Tartus'un güneyindeki Hamidiyye beldesinin çevresindeki tavuk çiftliklerini hedef aldığını öne sürdü.

Haberde, "saldırıda biri kadın 2 sivil yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

AA / Eşref Musa - Güncel

Beşşar Esed Suriye İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title