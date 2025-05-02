İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısı: 4 Ölü
Suriye'nin Suveyda iline düzenlenen hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren İsrail savaş uçakları, Kenekir köyünü hedef aldı.
??????? İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Suveyda iline düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Suveyda ilinin güneybatısındaki Kenekir köyüne hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel