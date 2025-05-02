İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısı: 4 Ölü

İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısı: 4 Ölü
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Suriye'nin Suveyda iline düzenlenen hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren İsrail savaş uçakları, Kenekir köyünü hedef aldı.

??????? İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Suveyda iline düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Suveyda ilinin güneybatısındaki Kenekir köyüne hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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