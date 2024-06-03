İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıda bir İran askeri öldü
İsrail'in Suriye'nin Halep kentine düzenlediği saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu olan askeri danışman Said Abyar hayatını kaybetti.
İsrail'in Suriye'ye dün gece düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir kişinin öldüğü bildirildi.
Tesnim Haber Ajansına göre İsrail, Suriye'nin Halep kentine dün gece saldırı düzenledi.
Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusunda "askeri danışmanı" olarak görev yapan Said Abyar hayatını kaybetti.