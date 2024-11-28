İsrail'in Suriye ve Lübnan'daki Hava Saldırıları: 6 Ölü, 15 Yaralı
Suriye devlet medyası ve gözlem gruplarının bildirdiğine göre, İsrail, Suriye ve Lübnan arasındaki sınır kapılarına yönelik hava saldırıları düzenledi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 15'ten fazla kişi yaralandı.
ARİDA SINIR KAPISI, 28 Kasım (Xinhua) -- Suriye devlet medyası ve gözlem gruplarının bildirdiğine göre İsrail'in çarşamba gece yarısından sonra Suriye ve Lübnan arasındaki 10 resmi ve gayri resmi sınır kapısını hedef alan hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybederken, 15'ten fazla kişi de yaralandı.