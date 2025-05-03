İsrail'in Suriye Hava Saldırıları Yoğunlaştı

ŞAM, 3 Mayıs (Xinhua) -- İsrail, Suriye'deki hava operasyonlarını yoğunlaştırarak cuma günü başkent Şam'ın yanı sıra orta ve batı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Suriye medyası ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, birçok bölgede insansız hava aracı (İHA) faaliyetleri gözlemlendiğini bildirdi.

Suriye'de yayımlanan Al-Watan gazetesi, Şam'ın kırsal kesimlerindeki Kenakir kasabasında İsrail ordusu tarafından düzenlendiği düşünülen bir İHA saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Şam'ın doğusundaki Harasta banliyösü yakınlarındaki askeri bir karakol ile Harasta Askeri Hastanesi çevresine en az 10 hava saldırısı düzenlendi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, saldırıların büyük maddi hasara yol açtığını ancak cuma akşamı itibarıyla can kaybı bildirilmediğini duyurdu. Olay yerine ambulans ve sivil savunma ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.

İsrail hava saldırılarının Suriye'nin güneyindeki Dera vilayetinin Mosbin ve İzra kasabaları ile Hama vilayetinin batısındaki Şahta köyü yakınlarını hedef aldığı ve burada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail keşif uçaklarının da eşgüdümlü şekilde hareket ederek Dera, Humus ve Hama vilayetleri dahil olmak üzere ülkenin güney ve orta kesimleri üzerinde uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın cuma günkü haberine göre, İsrail hükümeti, Suriye'nin yeni yönetimiyle bağlantılı askeri tesisler de dahil olmak üzere Suriye'ye yönelik yeni hedefleri onaylarken, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz bu hedeflere yönelik saldırılar için yetki verdi.