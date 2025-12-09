İsrail, Suriye'nin Kuneytra kırsalındaki ihlalini sürdürdü

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin, Caba ve Han Arnabe beldelerine ilerleyerek, ihlallerini sürdürdü.

Suriye resmi ajansı SANA'nın habere göre, iki askeri araçtan oluşan İsrail ordusuna ait birlik, Kuneytra kırsalındaki Barış Otoyolu üzerinde Caba ve Han Arnabe beldelerini birbirine bağlayan yolda, kontrol noktası oluşturdu.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre ise İsrail ordusu Han Arnabe beldesinde kontrol noktasına kurmasına karşı çıkan halka ateş açtı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 sivil yaralandı.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine binin üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.