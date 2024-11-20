Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Suriye'de Palmira'ya Düzenlediği Saldırıda 36 Ölü

İsrail'in Suriye'de Palmira'ya Düzenlediği Saldırıda 36 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Palmira kentinde İsrail'in düzenlediği saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Saldırılarda konutlar ve sanayi bölgesi hedef alındı.

(ANKARA) - Suriye devlet haber ajansına göre, İsrail'in bugün düzenlediği saldırıda Suriye'nin orta kesimindeki Palmira kentinde konutlar ve sanayi bölgesi hedef alındı. Saldırılarda 36 kişi hayatını kaybederken, 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye devlet ajansı, Suriye'nin iç kesimlerindeki Palmira kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Suriye, patlamaların kaynağının İsrail'in saldırıları olduğunu ileri sürdü. Devlet medyasının verdiği bilgilere göre saldırılarda 36 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

 'Öldür çocuğu' ifadesiyle kan dondurmuştu! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu

Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu

 İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Türkiye'nin yanı başındaki ülkeyi vurdu! 36 ölü, çok sayıda yaralı var
Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara oyuncuları kim? Annem Ankara karakterleri kim? Wolfsburg Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Wolfsburg GS maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Annem Ankara konusu ne? Annem Ankara 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20-21 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Annem Ankara 1. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara CANLI izle! 20 Kasım Annem Ankara 1. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? 21 Kasım Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Kasım Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Sultangazi, Şile, Kağıthane, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.