İsrail'in Suriye'de Hava Saldırısı: En Az 10 Ölü

Şam'ın Beyt Cin kasabasına düzenlenen hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Hava saldırıları, İsrail ordusu ile yerel halk arasında çatışmaların ardından gerçekleşti.

ŞAM, 28 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatı kırsalındaki Beyt Cin kasabasına cuma günü şafak vakti düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Hava saldırılarının, İsrail ordusu ile yerel halk arasında yaşanan çatışmaların ardından geldiği bildirildi.

Suriye'nin devlet televizyonu El-İhbariye, enkaz altında kalan birçok kişinin de bulunduğunu, ancak İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) bölge üzerinde sürekli uçması nedeniyle kurtarma çalışmalarının aksadığını aktardı.

Haberde Beyt Cin'e giren İsrail askeri devriyesinin yerel halk tarafından kuşatılması, kısa süreli silahlı çatışma yaşanması ve devriyenin geri çekilmesinin hemen sonrasında hava saldırılarının yoğunlaştığı belirtildi.

Hastane kaynaklarına atıfla bir kadının cansız bedeninin Şam'daki El-Muvasat Hastanesi'ne getirildiği ve aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 11 kişinin orta ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Beyt Cin ile Mezra Beyt Cin arasındaki yolda İHA'ların uçuşlarının devam etmesi nedeniyle onlarca ailenin Beyt Cin'den daha güvenli olduğu düşünülen yakın kasaba ve köylere gitmeye çalıştığı da kaydedildi.

Öte yandan Suriye Sivil Savunma Kurumu, resmi Telegram kanalından yaptığı açıklamada patlamamış mühimmatın oluşturduğu tehlike ve İsrail'in kasaba girişlerindeki hareketleri hedef almaya devam etmesi nedeniyle ekiplerinin kasabaya girip yaralıları tahliye edemediğini ve hasarı değerlendiremediğini belirtti. Kurum, kurtarma çalışmalarının engellenmesinin sivillerin hayatını daha da tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Daha önce İsrail güçlerinin kasabadan çekilip, kasaba dışındaki Bet el-Verda tepesinde mevzilenmiş olduğu belirtilmişti.

Toplam can kaybı sayısı veya hasarın boyutu henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
