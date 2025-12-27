İsrail'in Somaliland'i Tanıma Kararına Bölge Ülkelerinden Tepki

(ANKARA) - İsrail'in Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanımasına bölge ülkeleri tepki gösterdi. Körfez ülkeleri, Arap Birliği, Afrika Birliği ve Somali, kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgesel istikrara tehdit ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Somaliland'i tanıma kararını reddettiğini, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü bir şekilde destek verdiklerini açıkladı. Açıklamada, bu tür tek taraflı adımların uluslararası hukuka aykırı olduğu ve bölgesel istikrarı zedelediği ifade edildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, "İsrail işgal güçlerinin sözde Somaliland'i tanıması, uluslararası hukukun ilkelerine açık bir ihlal ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırıdır" dedi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in kararını "hukuka aykırı" olarak nitelendirdi ve Somali'nin egemenliğine olan desteğini vurguladı. Kuveyt, bölgedeki anlaşmazlıkların ancak uluslararası hukuk ve diplomasi yoluyla çözülebileceğinin altını çizdi.

Arap Birliği, İsrail'in kararını şiddetle kınadı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu'l Gayt İsrail'in kararını "provokatif ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Açıklamada, Somaliland'ın bağımsızlığının tanınmasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ve bunun bölgesel güvenliği tehlikeye atacağı belirtildi. Arap Birliği, Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini bildirdi.

Afrika Birliği Komisyonu da karara tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Mahmud Ali Yusuf tarafından yapılan açıklamada, Somaliland'in Somali'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Afrika Birliği'nin sömürge döneminden kalan sınırların dokunulmazlığı ilkesine bağlılığını teyit etti. Açıklamada, tek taraflı tanıma girişimlerinin kıta genelinde barış ve istikrarı tehdit edebileceği ifade edildi.

Somali Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Somali'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin "pazarlık konusu edilemeyeceğini" vurguladı. İsrail'in kararının şiddetle kınandığı açıklamada, kararın Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale olduğu belirtilerek, bu tür girişimlerin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Şartı'na, Afrika Birliği ve Arap Birliği ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.