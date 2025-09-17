İsrail'in Sır Köyü'ndeki Ev Yıkımları Protesto Edildi

İsrail'in, güneydeki Nakab bölgesinde Filistinli bedevilere ait Sır Köyü'nde 40 evi yıktığı bildirildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İsrail polisinin yıkıma karşı çıkan Filistinli bedevilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığı, ayrıca protestoculara şiddet uyguladığı ve polis ile köylüler arasında çatışmalar yaşandığı görüldü.

İsrail parlamentosundaki Arap Değişim Hareketi Partisi Milletvekili Semir bin Said, Sır Köyü'nde 40 evin yıkıldığını belirtirken, yıkım sırasında protesto eden Filistinlilere şiddet uygulandığını doğruladı. Said, polis saldırısı sonucu yaralanan bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığını, bazı gençlerin ise gözaltına alındığını belirtti.

Said, "İnsanları evlerinden sürmek ve topraklarından koparmak kabul edilemez. Ailelerin kendi toprakları üzerinde yaşama hakkı en temel insani haklardan biridir. Devlet bu uygulamaları derhal durdurmalı, yıkım yerine Arap köylerini tanıyıp geliştirmelidir." ifadelerini kullandı.

Yerel kaynaklar, geçen hafta 30 evin daha yıkıldığını, İsrail makamlarının köydeki 200 evi daha yıkma tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Nakab bölgesinde Filistinli bedevilerin yaşadığı 1500 nüfuslu Sir Köyü'nün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, İsrail'in "yasal olmadığı" gerekçesiyle köye su, elektrik, sağlık ve eğitim hizmeti götürmediği kaydedildi. İsrail makamlarının köydeki evleri yıkarken, bölgeye yerleştirdiği İsrailli siviller için gasbedilmiş araziler üzerinde konut inşa etmeyi sürdürdüğü belirtildi.