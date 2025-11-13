İsrail'in Sincil Beldesine Saldırısı: Bir Filistinli Yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Sincil beldesinde ateş açarak bir Filistinliyi yaraladı.

Sincil Belediyesinden yapılan açıklamada, saldırgan İsraillilerin Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah'ın kuzeyinde yer alan Sincil'e saldırdıkları bildirildi.

Açıklamada, "Beldeye silahlı saldırı düzenleyen yerleşimcilerin ateş açması sonucu Sincil beldesinden bir genç yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, belde ve sakinlerini korumakla görevli güvenlik görevlilerine yoğun ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusunun desteklediği gaspçı İsraillilerin Filistin'in köy ve beldelerine yönelik saldırılarının, Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesi amacıyla yapıldığına işaret edildi.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre saldırgan gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin 154 saldırı düzenledi, 33 Filistinliyi öldürdü ve 33 topluluğu zorla yerinden etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.