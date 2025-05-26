İsrail'in sığınmacı okulunu hedef aldığı saldırıdan sağ kurtulan 5 yaşındaki Verd, yaşadığı dehşeti anlattı Açıklaması

İsrail'in sığınmacı okulunu hedef aldığı saldırıdan sağ kurtulan 5 yaşındaki Verd, yaşadığı dehşeti anlattı Açıklaması
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İsrail'in bombaladığı sığınma okulundan alevlerin arasından yürüyerek kurtulan 5 yaşındaki Filistinli Verd, ailesini kaybettiği saldırının dehşetini gözyaşlarıyla anlattı.

İsrail'in bombaladığı sığınma okulundan alevlerin arasından yürüyerek kurtulan 5 yaşındaki Filistinli Verd, ailesini kaybettiği saldırının dehşetini gözyaşlarıyla anlattı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş onlarca sivilin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu, İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda çoğu çocuk onlarca kişi hayatını kaybederken, bu katliamdan sağ kurtulan 5 yaşındaki Filistinli Verd'in anlattıkları, yaşanan vahşetin çarpıcı tanıklığına dönüştü.

Yaşadığı dehşeti AA muhabirine gözyaşlarıyla anlatan Verd, "Kız kardeşlerimin hepsi öldü. Onlarla birlikte dönmek istiyordum... Beni ve babamı Babtist Hastanesi'ne götürdüler. Babamın yüzünde yaralar vardı." sözlerine yer vererek, sınıfın çatısının üzerlerine düştüğünü ve yangının içinden geçerek kurtulmak zorunda kaldığını söyledi.

"Kurtulmak için ateşin üzerinde yürümek zorunda kaldım"

"Benim adım Verd (Gül). 5 yaşındayım. Ateş çok büyüktü. Kurtulmak için ateşin üzerinde yürümek zorunda kaldım." diyen minik Verd, annesi ve altı kardeşini bu sığınma okuluna yönelik düzenlenen hava saldırısında kaybettiğini dile getirdi.

İsrail'in bombaladığı okulun sınıflarından birinin çatısının üzerlerine çöktüğünü anlatan Verd, şunları söyledi:

"Ne olduğunu tam anlayamadım. Sadece yere düşen bir bomba sesi duydum. Sınıfın çatısı üzerimize düştü. Sınıfların çoğu alev almıştı. Kolumda yandı. Kız kardeşlerimin hepsi şehit oldu. Bu okulda kardeşlerim öldü. Onlarla birlikte dönmeyi istiyordum."

"Hepsi şehit oldu... Kardeşlerimin eşyaları bunlar"

Verd, ölen kardeşlerinden birinin terliğini tutarak, "Bu kardeşimin. Bunları da onlar giyiyordu." sözlerine yer vererek, bombalamanın ardından babasıyla birlikte ağır yaralı şekilde Babtist Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Verd'in amcası İyad Muhammed eş-Şeyh de saldırıya dair şunları söyledi:

"Biz bir yerde, yeğenim ve ailesi başka bir yerde sığınmıştı. Bombalanan yerin haberini izlerken, kardeşimin kızını tanıdım. Verd, şehit olan ağabeyimin kızı. Bundan sonra ona ben bakacağım inşallah."

Amca eş-Şeyh, saldırının gece saatlerinde düzenlendiğini ve güçlü bir patlama ile büyük bir yangının çıktığını belirterek, "Şehit oldular... Çok güçlü patlama ve büyük yangın nedeniyle cesetler yandı." diyerek sarsıcı tabloyu aktardı.

İsrail ordusunun, sabahın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği hava saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin görüntülerde, okul çevresinde yanan çadırlar, hayatını kaybeden ya da yaralanan çok sayıda çocuk ve alevlerden kaçmaya çalışan siviller yer aldı.

İsrail ordusu, Gazze'de savaş hukukunu ihlal eden saldırılarla sivillerin sığındığı alanları doğrudan hedef almayı sürdürüyor. Fehmi el-Cercavi Okulu da daha önce birçok kez bombardımanlardan kaçarak kurtulan ailelerin sözde güvenli noktalarından biriydi.

Uluslararası hukuka göre korunması gereken okullar, hastaneler, sığınma merkezleri ve yerleşim yerleri defalarca hedef alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 977'ye, yaralıların sayısı da 122 bin 966'ya yükseldi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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