İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde motosikleti hedef aldığı hava saldırısında 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Lübnan'ın Sur kentine bağlı Sıddikin beldesindeki bir motosiklete yönelik gerçekleştirilen İsrail hava saldırısında 1 kişi yaralandı. İsrail, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Sıddikin beldesinde bir motosikleti hedef alan İsrail hava saldırısında 1 kişi yaralandı.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Sıddikin beldesinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda yaralanan kişi Sur'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, İsrail'e ait bir başka İHA'nın gece saatlerinde güneydeki Ayn el-Adisa beldesinde bir binaya iki bomba attığı ve ciddi hasara yol açtığı bildirildi.

İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırıları, yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açarken, Tel Aviv yönetiminin son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi ve uzun süredir işgal altında tuttuğu bazı Lübnan bölgelerini kontrol etmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve Eylül 2024'te geniş çaplı bir savaşa dönüşen Lübnan'a yönelik saldırılarında 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine - Güncel
