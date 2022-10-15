İsrail'in Şeyh Cerrah mahallesindeki ihlalleri protesto edildi
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup İsrailli solcu aktivistler, İsrail'in bölgede yasa dışı yerleşim ve Filistinlilerin tehcir politikalarına karşı gösteri düzenledi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup İsrailli solcu aktivistler, İsrail'in bölgede yasa dışı yerleşim ve Filistinlilerin tehcir politikalarına karşı gösteri düzenledi. (14.10.2022)
Kaynak: AA / Güncel