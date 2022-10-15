İsrail'in Şeyh Cerrah mahallesindeki ihlalleri protesto edildi Güncel Haberler İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup İsrailli solcu aktivistler, İsrail'in bölgede yasa dışı yerleşim ve Filistinlilerin tehcir politikalarına karşı gösteri düzenledi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan bir grup İsrailli solcu aktivistler, İsrail'in bölgede yasa dışı yerleşim ve Filistinlilerin tehcir politikalarına karşı gösteri düzenledi. (14.10.2022) Kaynak: AA / Güncel Doğu Kudüs İsrail Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İsrail'in Şeyh Cerrah mahallesindeki ihlalleri protesto edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.