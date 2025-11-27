İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli hemşire Tesnim el-Hams, hapishanede gördüğü işkenceleri AA'ya anlattı Açıklaması

İsrail'in 2 aylık esaretten sonra serbest bıraktığı Filistinli hemşire Tesnim el-Hams, yorgun ve bitkin bir şekilde getirildiği Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde İsrail hapishanesinde uğradığı ağır işkenceleri AA muhabirine anlattı.

İsrail'in varılan anlaşma çerçevesinde bugün serbest bıraktığı 5 Filistinli, sağlık muayenesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekipleri tarafından Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

Gazze'deki sahra hastanelerinin yönetiminden sorumlu Mervan el-Hams'ın kızı olan Tesnim, hastaneye getirildiğinde ailesinden iki kişinin desteğiyle ayakta durmakta güçlük çeker bir haldeydi ve aşırı yorgunluk ile uzun süreli aç kalma belirtileri gösteriyordu.

Esirler Medya Ofisi verilerine göre 24 yaşındaki hemşire Tesnim, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 2 Ekim'de İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

"Kadın esirleri kafatasları kırılana kadar dövdüler"

AA muhabirine kısa açıklamada bulunan Tesnim, konuşmakta güçlük çekerek, İsrail hapishanelerindeki şartların "son derece ağır" olduğunu söyledi.

Tesnim, "Darbedilmeye, hakarete ve sözlü tacize maruz kaldık. Bize vahşi bir şekilde davrandılar, hücrelerin içine gaz sıktılar ve kadın esirleri kafatasları kırılana kadar dövdüler." dedi.

Maruz kaldıkları ihlallere ilişkin Tesnim, "Başörtüsü ve çarşaf giymemizi engelliyorlardı ve örtümüzü zorla açıyorlardı." diye konuştu.

Babasının durumu sorulduğunda duygulanan Tesnim, "Hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sadece serbest bırakılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Babası İsrail askerlerince kaçırıldı

Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ve Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü Dr. Mervan el-Hams, 21 Temmuz'da İsrail askerleri tarafından alıkonulmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, o dönem Hams'ın İsrail askerleri tarafından kaçırıldığı sırada ayağından yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusundan 21 Kasım'da yapılan açıklamada Hams'ın daha önce Gazze'de Hadar Goldin isimli bir İsrail askerinin öldürülmesinde rol aldığı iddia edilmiş ve Refah'taki tünellerde söz konusu askerin yerini bildiği öne sürülmüştü.

Öte yandan İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası kapsamında 2014'te Gazze'de yakalanan ve o tarihten bu yana cesedi Hamas'ın elinde bulunan Goldin'in cesedini 9 Kasım'da teslim almıştı.

İnsan hakları örgütleri, Gazze Şeridi'ne iki yıl boyunca saldırılar düzenleyen İsrail'in bu süreçte hapishanede tuttuğu Filistinlilere yönelik işkenceyi de ciddi ölçüde arttırdığını ve 94 Filistinlinin hapishanelerde işkence sonucu hayatını kaybettiğini bildirmişti.