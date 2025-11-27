Haberler

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli hemşire Tesnim el-Hams, hapishanede gördüğü işkenceleri AA'ya anlattı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in 2 aylık esaretten sonra serbest bıraktığı Filistinli hemşire Tesnim el-Hams, yorgun ve bitkin bir şekilde getirildiği Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde İsrail hapishanesinde uğradığı ağır işkenceleri AA muhabirine anlattı.

İsrail'in 2 aylık esaretten sonra serbest bıraktığı Filistinli hemşire Tesnim el-Hams, yorgun ve bitkin bir şekilde getirildiği Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde İsrail hapishanesinde uğradığı ağır işkenceleri AA muhabirine anlattı.

İsrail'in varılan anlaşma çerçevesinde bugün serbest bıraktığı 5 Filistinli, sağlık muayenesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekipleri tarafından Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

Gazze'deki sahra hastanelerinin yönetiminden sorumlu Mervan el-Hams'ın kızı olan Tesnim, hastaneye getirildiğinde ailesinden iki kişinin desteğiyle ayakta durmakta güçlük çeker bir haldeydi ve aşırı yorgunluk ile uzun süreli aç kalma belirtileri gösteriyordu.

Esirler Medya Ofisi verilerine göre 24 yaşındaki hemşire Tesnim, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 2 Ekim'de İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

"Kadın esirleri kafatasları kırılana kadar dövdüler"

AA muhabirine kısa açıklamada bulunan Tesnim, konuşmakta güçlük çekerek, İsrail hapishanelerindeki şartların "son derece ağır" olduğunu söyledi.

Tesnim, "Darbedilmeye, hakarete ve sözlü tacize maruz kaldık. Bize vahşi bir şekilde davrandılar, hücrelerin içine gaz sıktılar ve kadın esirleri kafatasları kırılana kadar dövdüler." dedi.

Maruz kaldıkları ihlallere ilişkin Tesnim, "Başörtüsü ve çarşaf giymemizi engelliyorlardı ve örtümüzü zorla açıyorlardı." diye konuştu.

Babasının durumu sorulduğunda duygulanan Tesnim, "Hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sadece serbest bırakılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Babası İsrail askerlerince kaçırıldı

Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ve Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü Dr. Mervan el-Hams, 21 Temmuz'da İsrail askerleri tarafından alıkonulmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, o dönem Hams'ın İsrail askerleri tarafından kaçırıldığı sırada ayağından yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusundan 21 Kasım'da yapılan açıklamada Hams'ın daha önce Gazze'de Hadar Goldin isimli bir İsrail askerinin öldürülmesinde rol aldığı iddia edilmiş ve Refah'taki tünellerde söz konusu askerin yerini bildiği öne sürülmüştü.

Öte yandan İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası kapsamında 2014'te Gazze'de yakalanan ve o tarihten bu yana cesedi Hamas'ın elinde bulunan Goldin'in cesedini 9 Kasım'da teslim almıştı.

İsrail, Ağustos 2014'te Gazze Şeridi'nde yakalanan ve o tarihten bu yana naaşı Hamas'ın elinde bulunan Goldin'in naaşını 9 Kasım'da teslim aldı.

İnsan hakları örgütleri, Gazze Şeridi'ne iki yıl boyunca saldırılar düzenleyen İsrail'in bu süreçte hapishanede tuttuğu Filistinlilere yönelik işkenceyi de ciddi ölçüde arttırdığını ve 94 Filistinlinin hapishanelerde işkence sonucu hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor'

Kurumaya yüz tuttu! Suyun olduğu yerde artık mangal yapılıyor
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var

PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Japon deprem uzmanı açık açık uyardı: Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Bursa'da risk var

Risk büyük! Japon deprem uzmanından 2 il için kritik uyarı
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.