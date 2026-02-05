Haberler

İsrail'in esir takasında serbest bırakıp Gazze'ye sürdüğü Filistinli hava saldırısında öldü

İsrail, esir takasıyla serbest bıraktığı Filistinli Basil el-Heymuni'yi Gazze'ye sürdükten sonra düzenlediği hava saldırısında öldürdü. Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

İsrail'in esir takasında serbest bıraktığı ve Gazze'ye sürdüğü Filistinli, İsrail ordusunun hava saldırısında yaşamını yitirdi.

İsrail, ateşkesi ihlal ederek, sivilleri ve serbest bırakılan Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor.

Yerel kaynaklar, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında yaralanan Basil el-Heymuni'nin kurtarılamadığını belirtti.

Daha önce Batı Şeria'da ikamet eden Heymuni, 2011'deki esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılmasının ardından İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne sürgün edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
