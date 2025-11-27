İsrail'in serbest bıraktığı 5 Filistinli esir Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştı

İsrail tarafından serbest bırakılan 5 Filistinli esirin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı bildirildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in serbest bıraktığı 5 Filistinli esirin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı belirtildi.

Serbest bırakılan Filistinlilerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından hastaneye getirildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da yapılan müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlediği saldırılarda 347 kişi hayatını kaybetti, 889 kişi yaralandı, enkaz altından da 596 kişinin cesedi çıkarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda ise 69 bin 785 kişi yaşamını yitirdi, 170 bin 965 kişi yaralandı.