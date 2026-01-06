Haberler

İsrail, Lübnan'a Yeni Hava Saldırıları Düzenledi

Güncelleme:
Lübnan'ın Sayda kentinde İsrail'in düzenlediği hava saldırısının ardından, Lübnan ordusu enkazda hayatta kalanları arama çalışmalarına devam ediyor. İsrail ordusu, ateşkes mutabakatlarının ihlal edildiğini öne sürerek Hizbullah ve Hamas hedeflerine saldırı gerçekleştirdi.

SAYDA, 6 Ocak (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde İsrail'in hava saldırısının ardından enkazda hayatta kalanları arayan Lübnan ordusuna mensup askerler, 6 Ocak 2026.

İsrail ordusu "ateşkes mutabakatlarının sürekli ihlal edildiğini" öne sürerek pazartesi günü Lübnan'daki Hizbullah ve Hamas hedeflerine saldırı düzenledi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
