İsrail'in Sana'ya Hava Saldırısında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

SANA, 25 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, yaralıların sayısı ise 67'ye yükseldi.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı yetkililerinin pazar gecesi Xinhua'ya yaptıkları açıklamada birçok yaralının durumunun kritik olduğu, bu nedenle can kayıplarının artabileceği belirtildi.

Ayrıca pazar günü öğleden sonra gerçekleştirilen saldırıların, yakıt ve elektrik santrallerini, cumhurbaşkanlığı sarayı yerleşkesini ve sivil yapıları hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu operasyonun Yemen'deki Husi milislerinin sık sık İsrail topraklarına düzenlediği füze saldırılarına misilleme olarak başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan Husiler, Gazze'deki savaş sona erene ve bölgedeki abluka kaldırılana kadar İsrail'e ve İsrail bağlantılı gemilere yönelik saldırılarını sürdüreceklerini yineledi.