İsrail'in Sana'ya Hava Saldırısı: 2 Ölü, 48 Yaralı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in, başkent Sana'daki elektrik santrali ve yerleşim mahallelerine yönelik hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Sana'ya yeni hava saldırıları düzenlediği hatırlatıldı.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberinde, "İsrail'in Sana'ya yönelik hava saldırılarıyla Zahban elektrik santrali ve yerleşim mahalleleri hedef alındı." denildi.

Haberde, hava saldırılarıyla vurulan mahallelerin Muin, en-Nahdeyn ve Hadde bölgelerinde yer aldıkları ifade edildi.

Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait "askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı" düzenlendiği belirtilmişti.

Çok sayıda savaş uçağının katıldığı saldırılarda Husilere ait sözde Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezinin de hedef alındığı ifade edilmişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından Sana'ya düzenlenen saldırı hakkında yazılı açıklama yapmıştı.

Sana'da "Husilere ait çok sayıda hedefi" bombaladıklarını belirten Katz, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını imha ettiklerini savunmuştu.

Husiler dün İsrail'in güneyindeki Eilat kentine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlemiş ve onlarca kişi yaralanmıştı.