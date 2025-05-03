İsrail'in Şam'a Hava Saldırısı: Kasiyun Dağı'ndan Yükselen Dumanlar

ŞAM, 3 Mayıs (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail'in düzenlediği hava saldırısının ardından Kasiyun Dağı'ndan yükselen dumanlar, 3 Mayıs 2025.

Suriye medyası ve bir gözlemci grubuna göre, İsrail'in hava hareketliliği cuma günü Suriye genelinde yoğunlaştı. Başkent Şam'ın yanı sıra ülkenin orta ve batı vilayetlerinde savaş uçaklarının saldırıları rapor edildi ve çeşitli bölgelerde insansız hava aracı faaliyetleri gözlemlendi. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)