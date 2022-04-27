İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü - Haberler

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İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü

AA - Ethem Emre Özcan - Güncel
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İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.41'de Şam'ın çevresindeki rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.

Haberde, "Hava savunma sistemleri, düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Başkent Şam ve kırsalında, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Esed rejimi, İsrail'in, 15 Nisan'da Şam'ın batı kırsalına, 9 Nisan'da Hama kentine, 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

AA / Ethem Emre Özcan - Güncel

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