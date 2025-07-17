İsrail'in Şam'a Düzenlediği Hava Saldırısında Ölü Sayısı Üçe Yükseldi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şam'a dün düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre Şam'da hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı 34'e yükseldi.

Saldırılarda kamu ve özel mülkiyete ait birçok yapıda ciddi hasar meydana geldi.

İsrail savaş uçakları dün Şam ve kırsalındaki Katana bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, dün, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı. İsrail savaş uçakları, dün öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlemiş, öğleden sonra da binayı iki kez daha hedef almıştı.