İsrail'in Saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Öldürüldü
İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami hayatını kaybetti. Saldırı, Tahran'daki Devrim Muhafızları merkezine gerçekleştirildi.
(ANKARA) - İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti. Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Kaynak: ANKA / Güncel