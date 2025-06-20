İsrail'in Saldırısında İran'da 3 Devrim Muhafızı Askere Hayatını Kaybetti
İsrail, İran'ın çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi. Doğu Azerbaycan eyaletindeki bir askeri birliğe gerçekleştirilen saldırıda 3 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti. Saldırılar sırasında hava savunma sisteminin devreye girmesiyle Tahran'ın doğusunda patlamalar yaşandı.
İsrail'in İran'a saldırılarında Doğu Azerbaycan eyaletinde 3 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti.
İran medyasına göre, İsrail, gece saatlerinde Tahran, Geylan, Gülistan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerine saldırdı.
Gecenin ilk saatlerinde hava savunma sisteminin devreye girdiği Tahran'ın doğusunda 3 patlama meydana geldi.
Doğu Azerbaycan'ın Bostan Abad bölgesindeki askeri birliğe saldırıda Devrim Muhafızı Ordusuna bağlı 3 asker hayatını kaybetti.
Gülistan eyaletinin Gürgan kentinde İsrail saldırılarına hava savunma sistemleri karşılık verirken, Geylan'a bağlı Reşt kentindeki sanayi bölgesinde 4 patlama meydana geldi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel