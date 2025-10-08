İsrail'in Saldırısında Alıkonulan İsviçreli Aktivistler Ülkelerine Döndü

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 10 İsviçreli aktivist ülkelerine döndü.

Ürdün'e dün sınır dışı edilen ve hava yoluyla İsviçre'nin Cenevre kentine gelen aktivistler, havalimanında çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

İsviçreli aktivistlerin ulaşmasıyla büyük bir sevinç yaşayan grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Grup, İsviçre hükümeti ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'i, İsrail'e verdikleri destek nedeniyle yaşanan soykırıma ortak olmakla suçladı.

Aktivistler arasındaki eski Cenevre Belediye Başkanı Remy Pagani, burada yaptığı konuşmada, İsrail güçleri tarafından "aşağılandıklarını ve hayvan muamelesi" gördüklerini belirtti.

Pagani, "Önemli ilaçlara ihtiyacı olan şeker hastaları vardı ve (İsrail güçleri) onlara 'hayvanlara ilaç yok' dedi." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 20 metrekarelik bir alanda 14 kişi tutulduklarını dile getiren Pagani, içme suyu verilmediğini ve musluktan su içmeye zorlandıklarını kaydetti.

İsrail hapishanelerinde geçirdikleri 6 günü "felaket" olarak niteleyen Pagani, yıllardır binlerce sivil Filistinlinin bu hapishanelerde herhangi bir yargılama olmaksızın tutulduğunu hatırlattı.

Pagani, İsviçre hükümetinin "Cenevre Sözleşmelerinin emanetçisi olduğunu" vurgulayarak, hükümetleri İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı tepki vermeye çağırdı.

İsviçre, 4 Ekim'de Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail tarafından zorla alıkonulan diğer 9 İsviçreli aktivistin Türkiye'ye sınır dışı edildiğini duyurmuştu. 9 aktivist, 5 Ekim'de Cenevre'ye ulaşmıştı. Böylelikle Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail'in zorla alıkoyduğu 19 İsviçreli aktivistin tamamı ülkelerine dönmüş oldu.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.