İsrail'in Saldırısına Uğrayan Aktivistler Türkiye'ye Döndü

İSRAİL'İN SALDIRISINA UĞRAYAN 249 AKTİVİSTTEN 96'SI 'ŞİKAYETÇİ' SIFATIYLA İFADE VERDİ

Emre KURT / İSTANBUL, - İSRAİL'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sularda düzenlediği saldırının ardından Türkiye'ye dönen 249 aktivistten 96'sı, 'şikayetçi' sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanmasına ait unsurların uluslararası sularda düzenlediği saldırıya ilişkin, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması', 'Nitelikli yağma', 'Mala zarar verme ve eziyet' suçlarından re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Türkiye'ye dönen aktivistlerin ifadeleri alındı.

TOPLAM 96 AKTİVİST ŞİKAYETÇİ OLDU

Soruşturma kapsamında, İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin Türkiye'ye dönüşlerinin ardından ifadeleri alınmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre 4 Eylül'de İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerden 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere 136 kişi Türkiye'ye geldi. Bu kişilerden 59'u sağlık kontrollerinin ardından şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. 7 Ekim'de alıkonulan 16 aktivist de Türkiye'ye döndü ve ifadeleri alındı.

3 MİLLETVEKİLİ DE ŞİKAYETTE BULUNDU

9 Eylül'de alıkonulan ve Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye geri dönen 3 milletvekili de sağlık kontrolleri sonrasında şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. 10 Ekim'de ise 17'si Türk vatandaşı, 1'i Türk asıllı Alman vatandaşı olmak üzere 94 aktivist Türkiye'ye geldi. Bu kişilerden 18'i sağlık kontrolleri sonrası ifade verdi.

Soruşturmanın, uluslararası hukuk hükümleri ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında sürdüğü öğrenildi.

2- AVUKAT SERDAR ÖKTEM CİNAYETİNDE ŞÜPHELİLERİN HÜCRE EVİNDEN ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Doğan Can CESUR / -ZİNCİRLİKUYU'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Öktem'e saldırı düzenleyen şüphelilerin hücre evinden çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Zincirlikuyu'da 6 Ekim saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu. Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inerek ağaçların arasından kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanlar ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y.K, M.B, D.Y, E.K, F.E ve S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Öte yandan Avukat Serdar Öktem'e düzenlenecek saldırı öncesi şüphelilerin Esenyurt'taki hücre evinden çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 5 şüphelinin park halindeki beyaz bir otomobile bindiği görülüyor. Ardından da araçla sokaktan, cinayeti gerçekleştirecekleri diğer bir araca bilmek için ayrılıyorlar.