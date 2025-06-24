İsrail'in Saldırısına Rağmen İran'da Canlı Yayınlar Devam Ediyor
İran'ın devlete ait IRIB televizyonu, 16 Haziran'da İsrail'in saldırısı sonucu binalarından birinin vurulduğunu duyurdu, ancak canlı yayınların büyük bir aksama olmadan sürdüğünü bildirdi.
TAHRAN, 24 Haziran (Xinhua) -- İran'ın devlete ait IRIB televizyonu, 16 Haziran'da İsrail'in saldırısı sonucu binalarından birinin vurulduğunu duyurdu. Kanal, saldırıya rağmen canlı yayınların büyük bir aksama olmadan devam ettiklerini bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel