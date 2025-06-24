İsrail'in Saldırısına Rağmen İran'da Canlı Yayınlar Devam Ediyor

İsrail'in Saldırısına Rağmen İran'da Canlı Yayınlar Devam Ediyor
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İran'ın devlete ait IRIB televizyonu, 16 Haziran'da İsrail'in saldırısı sonucu binalarından birinin vurulduğunu duyurdu, ancak canlı yayınların büyük bir aksama olmadan sürdüğünü bildirdi.

TAHRAN, 24 Haziran (Xinhua) -- İran'ın devlete ait IRIB televizyonu, 16 Haziran'da İsrail'in saldırısı sonucu binalarından birinin vurulduğunu duyurdu. Kanal, saldırıya rağmen canlı yayınların büyük bir aksama olmadan devam ettiklerini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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