İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'de İHH'nın yardım projesinde çalışan 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'de İHH'nın yardım projesinde çalışan 5 kişi hayatını kaybetti
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları sonucu Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte Gazze'de yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları sonucu Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte Gazze'de yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

İHH'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte Gazze'de yürüttüğümüz projemizde çalışan 5 arkadaşımız, işgalci İsrail'in son iki günde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit oldu, 2 arkadaşımız da ağır yaralandı. Mazlum Gazze halkına canı pahasına her gün yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım görevlilerini hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırılarda Muhammed el-Mubayyid, Ahmed Bustan, Mu'taz Receb, İshak el-Tayf ve Cemal el-Mubayyid'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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