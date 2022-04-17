İsrail'in saldırılarında yakınlarını kaybeden Gazzeli anne taş kadayıf tatlısı yaparak ailesini geçindiriyor

İsrail'in Gazze'ye Mayıs 2021'de düzenlediği saldırılarda oğlu, iki torunu ve gelinini kaybeden 58 yaşındaki Meryem Saliha, geriye kalan aile üyelerinin geçimini sağlamak için ekmeğini "taş kadayıf" tatlısından çıkarıyor.

Saliha, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda evinin bombalanması sonucu yakınlarını kaybeden acılı bir anne.

Çoğu Filistinli gibi yaşadığı tüm acılara rağmen ayakta durmaya çalışan Saliha, ailesinin geri kalan üyelerinin geçimini sağlamak için kadayıf ustası olarak çalışmayı sürdürüyor.

Saliha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında ölen oğlu, torunları ve gelininin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ama her Filistinli gibi acısını sessizce içinde yaşadığını ifade etti.

Acılı anne, 10-21 Mayıs 2021 tarihleri ??arasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ailesinin başına gelen felaketten sonra çok zor günler geçirdiğini belirterek, acısının bir nebze olsun hafiflemesi ve rızkını temin için mesleğine geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Gazze'de meşhur olan "taş kadayıf" tatlılarını yıllardır yaptığını söyleyen Saliha sözlerine şöyle devam etti:

"25 yıldan uzun süredir taş kadayıf tatlısı yapıyorum. Ancak yaşadığımız acılardan sonra tatlı yapmaya ara vermiştim. Tatlı almaya gelen müşterilerim, İsrail saldırısında benim de şehit olduğumu düşünmüştü.

Beni görünce şaşırdılar. Evimizin bombalanmasından sonra savaştan kurtulan 5 kişilik ailemle birlikte kiralık bir eve geçtik. Yaşadığımız acıları hafifletmek ve geçimimizi sağlayabilmek için mesleğime geri dönmek zorundan kaldım."

Gazze'de istikrarlı bir gelir kaynağının olmaması ve iş olanaklarının azlığı nedeniyle ekonomik yükün daha da ağır olduğuna işaret eden Saliha, evin kirasını ödeyebilmek için ilerleyen yaşına rağmen çalışmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Her gün kent merkezinde bulunan çarşının bir köşesinde tatlı tezgahını açan Saliha, iftar saatine kadar hizmet verdiğini sözlerine ekledi.