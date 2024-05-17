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İsrail'in saldırılarında uzuv kaybeden çocuklara protez desteği

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Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), İsrail'in Gazze'deki saldırılarında uzuv kaybı yaşayan çocuk ve gençlere protez desteği veriyor. Dernek, bugüne kadar 1500'den fazla kişiye protez desteği sağladı ve şimdi de Gazzelilere yönelik protez tedavi çalışması başlattı.

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), İsrail'in Gazze'deki saldırılarında uzuv kaybı yaşayan çocuk ve gençlere protez desteği veriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 1500'den fazla kişiye protez desteği sağlayan AID, uzuvlarını kaybeden Gazzelilere yönelik protez tedavi çalışması başlattı.

Çalışma kapsamında yaşları 5 ile 20 arasındaki 24 ampute çocuk ve gencin rehabilitasyon süreçleri tamamlanarak ilk protez denemeleri gerçekleştirildi.

Protez tedavilerinin, kullanım eğitimlerinin ardından birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AID Genel Sekreteri Osman Erdi Yiğitoğlu, 2017'den beri yürüttükleri ortez protez çalışmalarını şimdi de Gazzeliler'in hizmetine sunduklarını belirtti.

Yaralandıktan sonra Ankara'ya getirilen hastaların arasında uzuv kaybı yaşayan Gazzeli çocukların da bulunduğunu anlatan Yiğitoğlu, "İlk etapta 24 çocuğumuzun protezlerini teslim edeceğiz. İlerleyen süreçte Suriye ve Azerbeycan'da savaş mağdurlarına yönelik sunduğumuz protez desteğimizi, başta Mısır olmak üzere Gazzeli hastaların yaşadığı bölgelerde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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