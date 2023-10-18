ADANA-İSRAİL'İN SALDIRILARINDA ÖLEN FİLİSTİNLİLER İÇİN ADANA'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

İSRAİL'in Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için Adana'da gıyabi cenaze namazı kılındıİsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, dün gece Gazze'de İsrail güçlerinin hastaneye yaptığı hava saldırısı büyük tepkilere neden oldu.

İSRAİL'in Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için Adana'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, dün gece Gazze'de İsrail güçlerinin hastaneye yaptığı hava saldırısı büyük tepkilere neden oldu. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bugün bütün camilerden sela okuttu. Saldırılarda hayatını kaybeden toplamda 3 bini aşkın Filistinli için de öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Camilerde dua eden cemaat, saldırıların bir an önce son bulmasını istedi. (DHA)