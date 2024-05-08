İsrail Saldırısında Hayatta Kalan Filistinli Genç Kız: Yalnız Kaldım

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bombaladığı amcasının evinde tek hayatta kalan kişi olan Filistinli genç kız Rim Hamdeka, yalnız kaldığını, tedavi görmek için de Gazze dışına çıkma ümidinin kalmadığını söyledi.

Gazze kentinde İsrail ordusunun 2 Mart'ta düzenlediği saldırıda yaralanan Hamdeka, mahkum olduğu tekerlekli sandalyede yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Hamdeka, amcasının evinde kendisi hariç herkesin öldüğü saldırıya ilişkin, "Art arda bombardıman sesleriyle uyandım ve etrafımdaki her şey düşüyordu. Kurtarılana kadar enkaz altında 2 saat kaldım." dedi.

Filistinli genç kız, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde bölgeyi aralıksız bombaladığını, çok sayıda evi önceden uyarı yapmaksızın vurduğunu aktardı.

Kardeşi ve amcasının oğlu tarafından enkazdan çıkarıldığını belirten Hamdeka, saldırıda anne-babası ve ailesinden çok sayıda kişiyi kaybettiğini, enkaz altından sadece amcası ve iki kuzeninin çıkarılabildiğini, onların da aldıkları yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hamdeka, erkek kardeşiyle birlikte başka bir eve geçtiklerini ancak İsrail tanklarının yaşadıkları evi kuşatmasının ardından tüm yakınlarının aynı odaya geçtiğini ve kaldıkları odanın yangın çıkaran mermilerle hedef alındığını söyledi.

Odadaki sütunlardan birinin kız kardeşinin ve onun 5 yaşındaki oğlu Enes ile 8 yaşındaki kızı Meryem'in üzerine düştüğünü aktaran Hamdeka, "Kuşatma altında 18 saat kaldıktan sonra İsrail tankları evi yerle bir etmeden önce kendimizi tehlikeye atıp evden çıktık." dedi.

Yürüyemediği için at arabasıyla bölgeden çıkabildiğini dile getiren Hamdeka, kız kardeşinin çocuklarının kendisine eşlik ettiğini belirtti.

Yeniden yerinden edildiğini kaydeden Hamdeka, hareket edemediği için zor koşullar altında Gazze kentinin dışına çıktığını aktardı.

Hamdeka, cenazelerle yan yana Gazze kentinden çıkmak zorunda kaldığını, tedavi görmek için de ambulansla Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiğini ifade etti.

"(Tedavi için Gazze'den) Ayrılacağıma dair hiçbir umut ışığı yok"

Gazze Şeridi'ndeki tıbbi malzeme eksikliğine işaret eden Hamdeka, hem kısıtlı imkanlar hem ilaç eksikliği nedeniyle ihtiyaç duyduğu tedaviyi göremediğini belirtti.

Hamdeka, acil ameliyat edilmesi gerektiğini söyleyerek izin verilmediği için 2 aydır Gazze dışına çıkamadığını ve acılarının dinmediğini dile getirdi.

Gazze'den tedavi görmek için yakın zamanda çıkabileceğine inanmayan Hamdeka, "(Tedavi için Gazze'den) Ayrılacağıma dair hiçbir umut ışığı yok." ifadesini kullandı.

Aile bireylerinin yanı sıra kedisini de İsrail saldırısında kaybettiğini anlatan Hamdeka, "Tüm ailemi ve kedimi birlikte kaybetmeyi beklemiyordum. Refah'ta iki evli kız kardeşimden başka kimsem kalmadı, artık yalnız kaldım." diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

İhtiyaç duyduğu sağlık hizmetini alamayan Hamdeka, uluslararası kurum ve kuruluşlara tüm yaralılara yardım sağlama çağrısı yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.