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İsrail'in Saldırılarında 600 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırılarında 600 Çocuk Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi bozarak yeniden saldırıya geçmesiyle birlikte, 18 Mart'tan bu yana 600 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. UNRWA'nın açıklamasına göre, bölgedeki insanlık krizi en kötü aşamaya ulaştı.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlattığı 18 Mart'tan bu yana 600 çocuğun öldürüldüğü bildirildi.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde ateşkesin bozulduğu 18 Mart'tan bu yana 600 çocuk öldü, 1600'den fazla çocuk yaralandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'deki insanlık krizinin 7 Ekim 2023'ten bu yana "en kötü aşamaya" girdiği vurgulandı.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, 19 Nisan'da yayımladığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını yeniden başlattığı 18 Mart'tan bu yana 595 çocuk ve 308 kadının öldürüldüğünü duyurmuştu.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1864 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 890 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 240'a, yaralıların sayısı da 116 bin 931'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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