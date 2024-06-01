İsrail'in saldırılarında 33 Filistin Kızılayı çalışanı hayatını kaybetti

Filistin Kızılayı, İsrail'in 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, 19'u görevi başında olmak üzere 33 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Kızılayının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kızılay bünyesinde görevli Muhammed Cihad Abid'in İsrail ordusunun dün Refah'ta evine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Abid'in cenazesinden fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada, "Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana 19'u görevi başında olmak üzere hayatını kaybeden Filistin Kızılayı görevlisi sayısı 33'e yükseldi." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, 29 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Tel es-Sultan'da bulunan Ebu es-Said Kavşağı'nda yaralı ve ölüleri tahliye etmek için giden bir ambulansa yönelik saldırısında Filistin Kızılayı mensubu 2 sağlık görevlisi ölmüştü.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail'in kasıtlı olarak sağlık çalışanlarını hedef aldığı belirtilerek, "İsrail işgal güçleri, uluslararası koruma altındaki Kızılay amblemini taşımasına rağmen ambulansı kasten bombaladı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve baskınlarıyla 160 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 55 sağlık merkezi ile 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.