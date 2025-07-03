İsrail'in Saldırılarında 30 Öğrenci ve 7 Öğretmen Hayatını Kaybetti

İran Milli Eğitim Bakanlığı, İsrail'in İran'a 13 Haziran'da başlattığı ve 12 gün devam eden saldırılarda 30 öğrenci ile 7 öğretmenin hayatını kaybettiğini ve 36 okulun hasar gördüğünü açıkladı.

İran Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in saldırılarında ülke genelinde 36 okul binası hasar gördü.

Saldırılarda ayrıca 30 öğrenci ve 7 öğretmenin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler baştaolmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarındatoplam sivil can kaybının 627, yaralı sayısının da 4 bini aştığını bildirdi.

İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'ninKatar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasındaateşkes sağlandığını duyurdu.