İsrail'in Saldırılarında 20 Binden Fazla Öğrenci Hayatını Kaybetti

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 20 bin 58 öğrencinin hayatını kaybettiği ve 31 bin 139 öğrencinin yaralandığı bildirildi. Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de 19 bin 910 öğrenci yaşamını yitirirken, Batı Şeria'da da 148 öğrenci hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 20 bin 58 öğrencinin hayatını kaybettiği, 31 bin 139 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze ve Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda öldürülen öğretmen ve öğrencilere ilişkin resmi veriler paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 19 bin 910 öğrencinin hayatını kaybettiği, 30 bin 97 öğrencinin yaralandığı kaydedildi.

Aynı dönemde Batı Şeria'da İsrail saldırılarında 148 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 1042 öğrencinin yaralandığı, 846 öğrencinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.

Gazze ve Batı Şeria'da öldürülen öğretmen ve idarecilerin sayısının 1037, yaralananların sayısının ise 4 bin 740 olduğu, sadece Batı Şeria'da 228'den fazla eğitimcinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Gazze'de İsrail saldırılarında toplam 30 okulun, öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte tamamen kayıtlardan silindiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de 179 devlet okulu ve 63 üniversite binası tamamen yıkıldı. Ayrıca 118 devlet okulu ve 100'den fazla UNRWA'ya ait okul bombalanıp tahrip edildi.

İsrail, Batı Şeria'da ise El Halil'in güneyindeki Yatta bölgesinde Amira İlköğretim okulu ile Tubas kentindeki Akabe İlköğretim okulunu yıktı, 8 üniversite binasına defalarca baskın ve sabotaj eylemleri gerçekleştirdi."

Kaynak: AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel
