İsrail'in saldırılarına rağmen pes etmeyen Gazzeli Rahaf, lise bitirme sınavında başarıya imza attı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda enkazdan çıkarılan, 3 erkek kardeşini kaybeden Rahaf Deabis (18), lise bitirme sınavında aldığı yüksek notla adeta "küllerinden" yeniden doğdu.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yaşayan Deabis ailesi, İsrail ordusunun saldırısında 3 oğlunu kaybetti. Rahaf, annesi ve kız kardeşleri ise saldırıya uğrayan evlerinin enkazından sağ çıkarıldı.

Rahaf, Gazze'de eğitim ve sağlık başta olmak üzere her şeyin durduğu 2 yıl içinde sabretti, tüm zorluklara göğüs gerdi ve lise bitirme sınavında 100 üzerinden 91 puan alarak büyük bir başarıya imza attı.

Başarısını annesi ve kız kardeşleriyle kutlayan Rahaf, erkek kardeşlerini de unutmadı ve onların giysilerini de duvara asarak bu sevince ortak olmalarını istedi.

Savaş ortamında ve karanlık bir odada azimle çalışmaya devam etti

Savaşın başlarında gerçekleşen saldırıda 3 kardeşinin yanı sıra amcası ve kuzenlerini de kaybettiğini anlatan Rahaf, "Bu bizim için çok zordu. Erkek kardeşlerim, amcam ve kuzenlerim öldü. Yaşadığımız her şeye ve içinde bulunduğumuz şartlara rağmen direndik, pes etmedik." dedi.

Sabahtan akşama kadar ders çalıştığını, kitapların başından kalkmadığını, pek çok derse katıldığını, özel dersler de aldığını kaydeden Rahaf, ders çalışırken karşılaştığı zorlukları şöyle dile getirdi:

"Bombardıman altında olmamıza rağmen derslere devam ettim. Bu yanmış ve ışık olmayan odada sabah erkenden kalkıyor ve akşama kadar çalışıyordum. Başta çok yoruldum. Kız kardeşimle bu odada çalıştık. O beni kaldırıyordu. O benim en büyük destekçimdi."

Sevinci büyük ama buruk

Başarısının haklı gururunu yaşayan Rahaf, aile fertlerinden çoğunu kaybetmiş olmanın acısıyla sevincini buruk şekilde kutladı.

Rahaf, "Kardeşlerimin burada olup benimle gurur duymasını isterdim. Ama onları unutmadık, bizimle bu sevinci yaşamaları için eşyalarını buraya koyduk. Bu başarımı, 9 senedir görmediğim gurbetteki babama ve vefat eden kardeşlerime armağan ediyorum. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." dedi.

Rahaf'ın annesinden Filistinlilere "zafer yakın, sabredin" mesajı

Rahaf'ın annesi Ummu Ahmed Deabis ise savaşta Ahmed (24), Muhammed (14) ve Bekir (11) isimli çocuklarını kaybettiğini söyledi.

Ummu Ahmed, "Rahaf çok zor şartlarda bu başarıyı elde etti. Enkaz altından çıkarıldı. Yoksulluk, göç üstüne göç, türlü zorluklardan geçti. Ahmed'in (ağabeyi) istediği gibi bir puan aldı." diye konuştu.

Kızının başarısını esir ve şehit annelerine armağan ettiklerini söyleyen Ummu Ahmed, Filistin halkına da "sabredin, sebat edin, zafer yakın" mesajı verdi.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü "eğitim kırımının" boyutları

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin ekim ayında yayımladığı raporda, Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 95'inin çeşitli derecelerde hasar gördüğü, okul binalarının yüzde 90'ından fazlasının ise yeniden inşa veya büyük çaplı onarım gerektirdiği belirtildi.

Rapora göre, Gazze'deki toplam okul sayısının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan 668 okul binası doğrudan bombalandı.

İsrail, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumunu tamamen, 392 okulu ise kısmen yıktı. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 13 bin 500'ü aşarken, yerinden edilme ve devam eden yıkım nedeniyle 785 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldı.

İsrail ordusu ayrıca 193 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacının yanı sıra 830'dan fazla öğretmen ve eğitim personelini de öldürerek eğitime büyük darbe vurdu.