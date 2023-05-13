İsrail'in saldırılarına karşı Gazze'den roket atılması sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi

Hava saldırılarına karşı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine atılan roket sonucu yaralanan Filistinli işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Gazze Şeridi'nden atılan roketlerden birinin İsrail'in güneyindeki Sdot Negev bölgesine düşmesi sonucu vücuduna şarapnel parçası isabet eden bir Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

Yaralanan Filistinli işçinin daha sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden atılarak Sdot Negev bölgesine düşen roket sonucu 3 kişinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu, yaralıların tedavi altına alındığı bildirilmişti.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

Gazze'den 11 Mayıs'ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetmişti.