İsrail'in Saldırıları ve Türkiye'deki Tepkiler

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Meydanı'nda 'Özgür Gazze Mitingi'ne katılacak. Aynı zamanda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Gazze'deki insani kriz derinleşiyor. Türkiye'deki sınav ve spor etkinlikleri de devam ediyor.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenecek "Özgür Gazze Mitingi"ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar izleniyor.

(Kudüs/Tahran)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30/11.30)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Millet Ligi'nin Çin'de gerçekleştirilen ilk haftasında dördüncü ve son maçını Çin ile yapacak.

(Şian/10.00)

2- Eyüpspor Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin için Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.

(İstanbul/16.00)

3- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 6. ayağı, superpool ve ikinci yarışla tamamlanacak.

(Rimini/12.00/15.00)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu onuncu ayağı Kanada Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Montreal/21.00)

5- FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de başlayacak. Organizasyonun açılış maçında A Grubu'nda El Ahli ile Inter Miami karşı karşıya gelecek. C Grubu'nda Bayern Münih-Auckland City, B Grubu'nda PSG-Atletico Madrid müsabakaları oynanacak.

(Miami/03.00/Cincinnati/19.00/Pasadena/22.00)

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Kaynak: AA / Güncel
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