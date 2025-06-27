İsrail'in Saldırıları Tahran ve Tebriz'de Büyük Hasara Yol Açtı

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İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda, başkent Tahran ve Tebriz kentlerinde çok sayıda bina hasar gördü. Tahran'da yaklaşık 332 bina zarar gördü. İslam Devrimi Konut Vakfı Başkanı, hasarın onarılması için mali destek paketinin hazırlandığını duyurdu.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda en fazla zararı başkent Tahran ve Tebriz kentlerinin gördüğü ve başkentte yaklaşık 332 binanın saldırılarda hasar gördüğü bildirildi.

İslam Devrimi Konut Vakfı Başkanı Gulamrıza Salihi, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

Salihi, "Ülkede en fazla hasarlı bina sayısı Tahran, Tebriz ve Gilan'da bulunmaktadır. Buralarda nihai veriler olmasa da Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Hasarlı binaların yıkılıp yeniden yapılabileceğini ya da az hasarlı binaların onarılacağını söyleyen Salihi, şunları kaydetti:

"Mali ve yeniden yapılanma paketi hazırlandı ve hükümete sunduk. Pazar günü kabine tarafından onaylanırsa hasarın finansmanı için halka destek paketlerinin ayrıntılarını açıklayacağız."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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