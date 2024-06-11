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İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan tarımı büyük zarar gördü

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Lübnan Tarım Bakanı Abbas el-Hac Hasan, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik aralıksız süren saldırıları nedeniyle 2 bin 400 dönüm tarım ve çalılık arazinin tamamen yandığını, milli servet değerindeki yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının yok olduğunu söyledi. İsrail'in beyaz fosfor bombası kullanarak gerçekleştirdiği saldırılarda tarım arazileri ve ağaçlar büyük zarar gördü.

Lübnan Tarım Bakanı Abbas el- Hac Hasan, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik aralıksız süren saldırıları nedeniyle 2 bin 400 dönüm tarım ve çalılık arazinin tamamen yandığını, milli servet değerindeki yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının yok olduğunu söyledi.

Hasan, AA muhabirine İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyindeki sınır hattına yönelik saldırı nedeniyle tarım sektörünün durumu ve oluşan zarar hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in özellikle sınır hattındaki tarım arazileri ile ağaçları yakmak ve büyük yangınlar çıkarmak için uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombası ile saldırılar düzenlediğini belirten Hasan, " İsrail'in beyaz fosfor bombası kullandığı saldırılarda 2 bin 400 dönüm tarım ve çalılık arazisi tamamen, 6 bin 700 dönüm ise kısmen yandı." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın güneyindeki tarım arazilerinin ülke genelindeki üretimin yüzde 20'sini karşıladığını aktaran Hasan, bu yüzdelik dilimdeki toplam üretimde önceki yıllara oranla ciddi bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Tarım arazilerin yanı sıra İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkede 2 tür ağacın da yok olduğunun altını çizen Hasan, ağaç türleri hakkında şunları söyledi:

"Yangınlar iki tür ağacı yok etti; badem, avokado, muz gibi verimli ağaçlar ve her türlü narenciye ve 300 yıldan daha eski olan zeytin ağaçları. İkinci tür ise paha biçilemez orman ve çamlık ağaçları. Özellikle bazı ağaçların ömrü 2 bin ila 3 bin yıldan daha eski. Düşman İsrail bunları uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombalarıyla yaktı."

Hayvancılık sektörünün de İsrail saldırıları sonucu büyük zarar gördüğünü belirten Hasan, "360 binden fazla kümes hayvanı, 3 bin 500 keçi ve 3 bin arı kovanı yok oldu." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Zeytin Lübnan İsrail Hac Tarım Çevre Doğa Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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